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Коммерсантъ FM
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Песков рассказал о мерах борьбы с последствиями санкций против энергорынка РФ

Запад с помощью санкций пытается препятствовать развитию российского энергорынка, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва делает все для минимизации последствий ограничений.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Во время пресс-колла господина Пескова попросили прокомментировать информацию Reuters о том, что Китай и Индия приостановили закупку российской нефти с поставкой в марте. По данным агентства причиной стал рост затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США.

«И США, и европейцы пытаются вот этими незаконными рестрикциями возводить препоны для осуществления наших торговых сделок в области энергоресурсов, энергоносителей. Мы принимаем меры для минимизации последствий таких решений, с тем чтобы наши компании имели возможность продолжать эту торговлю»,— сказал представитель Кремля.

США ввели санкции в отношении энергетического сектора России 10 января. Под ограничения подпали около 180 танкеров. Bloomberg писал, что Индия откажется принимать нефть от попавших под санкции США танкеров.

О последствиях ограничений — в материале «Ъ» «Нефть встала на якорь».

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