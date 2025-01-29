Роспотребнадзор рассказал о качестве питьевой воды в Сочи

Качество питьевой воды в Сочи полностью соответствует санитарным нормам, сообщили «Ъ-Сочи» в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Все показатели, включая жесткость и химические параметры, находятся в пределах нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Уровень жесткости воды в городе варьируется от 2,85 до 3,05 мг-экв/куб, что ниже допустимого значения (до 7 мг-экв/куб).

В прошлом году около 67% жителей Сочи выражали недовольство качеством питьевой воды, в 2023 году этот показатель составлял 55%.

По данным МУП г. Сочи «Водоканал», контроль качества питьевой воды испытательной лабораторией проводится ежедневно, в соответствии с действующей производственной программой, согласованной начальником территориального отдела управления Роспотребнадзора г. Сочи. Контроль осуществляется по 30 показателям в более чем 200 точках. Для проведения лабораторных исследований ежедневно отбирается до 25 проб по Центральному району и до 48 проб по остальным районам Сочи.

Наталья Решетняк