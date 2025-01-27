Песков назвал предсказуемой реакцию Запада на результаты выборов в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимает во внимание реакцию стран Запада на результаты президентских выборов в Белоруссии. Критику западных стран он назвал «предсказуемой».

«Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные, прозрачные выборы с более чем убедительной победой действующего главы государства»,— заявил господин Песков. Он отметил, что Владимир Путин уже поздравил Александра Лукашенко с «убедительной победой» и «проведением успешных выборов». Такую же позицию озвучили и наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Выборы президента проходили в Белоруссии с 8:00 до 20:00 мск 26 января. Александр Лукашенко, занимающий пост президента страны с 1994 года, был переизбран на седьмой срок, набрав 86,82% голосов. Явка составила 85,7%. Недовольство результатами выборов высказал МИД Польши. Там заявили, что результаты голосования «не заслуживают доверия». Итоги выборов не признали и на уровне Евросоюза, назвав «фиктивными и несвободными».

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