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Коммерсантъ FM
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Песков назвал предсказуемой реакцию Запада на результаты выборов в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимает во внимание реакцию стран Запада на результаты президентских выборов в Белоруссии. Критику западных стран он назвал «предсказуемой».

«Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные, прозрачные выборы с более чем убедительной победой действующего главы государства»,— заявил господин Песков. Он отметил, что Владимир Путин уже поздравил Александра Лукашенко с «убедительной победой» и «проведением успешных выборов». Такую же позицию озвучили и наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Выборы президента проходили в Белоруссии с 8:00 до 20:00 мск 26 января. Александр Лукашенко, занимающий пост президента страны с 1994 года, был переизбран на седьмой срок, набрав 86,82% голосов. Явка составила 85,7%. Недовольство результатами выборов высказал МИД Польши. Там заявили, что результаты голосования «не заслуживают доверия». Итоги выборов не признали и на уровне Евросоюза, назвав «фиктивными и несвободными».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Есть только Минск, за него и держись».

Фотогалерея

Выборы президента в Белоруссии

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Электронное табло в Минске с надписью «Выборы президента Республики Беларусь»

Электронное табло в Минске с надписью «Выборы президента Республики Беларусь»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке

Кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Информационный стенд «Выборы президента Республики Беларусь» с информацией о кандидатах

Информационный стенд «Выборы президента Республики Беларусь» с информацией о кандидатах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены участковой избирательной комиссии

Члены участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Регистрация голосующих на избирательном участке

Регистрация голосующих на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Помимо действующего президента Александра Лукашенко в выборах участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийный предприниматель Анна Канопацкая. В бюллетенях также есть графа «Против всех»

Помимо действующего президента Александра Лукашенко в выборах участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийный предприниматель Анна Канопацкая. В бюллетенях также есть графа «Против всех»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены избирательной комиссии во время процедуры пломбирования урны с бюллетенями досрочного голосования

Члены избирательной комиссии во время процедуры пломбирования урны с бюллетенями досрочного голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Плакаты «Выборы президента Республики Беларусь» на фонарных столбах

Плакаты «Выборы президента Республики Беларусь» на фонарных столбах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова во время голосования

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Выступление вокально-инструментального ансамбля у здания Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике

Выступление вокально-инструментального ансамбля у здания Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели на участке

Избиратели на участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Выступление на избирательном участке

Выступление на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет голосов избирателей

Подсчет голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет голосов избирателей

Подсчет голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет бюллетеней

Подсчет бюллетеней

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Электронное табло в Минске с надписью «Выборы президента Республики Беларусь»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Информационный стенд «Выборы президента Республики Беларусь» с информацией о кандидатах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Регистрация голосующих на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Помимо действующего президента Александра Лукашенко в выборах участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийный предприниматель Анна Канопацкая. В бюллетенях также есть графа «Против всех»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены избирательной комиссии во время процедуры пломбирования урны с бюллетенями досрочного голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Плакаты «Выборы президента Республики Беларусь» на фонарных столбах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Выступление вокально-инструментального ансамбля у здания Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели на участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Выступление на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет бюллетеней

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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