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Коммерсантъ FM
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МИД Польши выразил разочарование результатами президентских выборов в Белоруссии

Министерство иностранных дел Польши заявило, что разочаровано прошедшими в Белоруссии президентскими выборами. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что результаты голосования «не заслуживают доверия». Варшава призвала Минск провести новые выборы, которые сделают Белоруссию «по-настоящему свободным и демократическим государством».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Из-за действий властей независимые кандидаты не смогли принять участие в выборах. Кампания сопровождалась репрессиями в отношении политических оппонентов и запугиванием представителей белорусского гражданского общества»,— пояснила пресс-служба МИДа. Из-за жесткой цензуры и отсутствия независимой информации, по сообщению ведомства, белорусы были лишены избирательного права.

Выборы президента проходили в Белоруссии 26 января с 8:00 до 20:00 мск. Согласно предварительным данным Центризбиркома, действующий президент Александр Лукашенко набрал 86,82%. За ним следует первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков, за которого проголосовало 3,21% избирателей. Результаты голосования не признали и на уровне Евросоюза. Верховный представитель по иностранным делам Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос назвали их «фиктивными и несвободными».

Подробнее — в материале «Ъ» «Есть только Минск, за него и держись».

Фотогалерея

Выборы президента в Белоруссии

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Электронное табло в Минске с надписью «Выборы президента Республики Беларусь»

Электронное табло в Минске с надписью «Выборы президента Республики Беларусь»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке

Кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Информационный стенд «Выборы президента Республики Беларусь» с информацией о кандидатах

Информационный стенд «Выборы президента Республики Беларусь» с информацией о кандидатах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены участковой избирательной комиссии

Члены участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Регистрация голосующих на избирательном участке

Регистрация голосующих на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Помимо действующего президента Александра Лукашенко в выборах участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийный предприниматель Анна Канопацкая. В бюллетенях также есть графа «Против всех»

Помимо действующего президента Александра Лукашенко в выборах участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийный предприниматель Анна Канопацкая. В бюллетенях также есть графа «Против всех»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены избирательной комиссии во время процедуры пломбирования урны с бюллетенями досрочного голосования

Члены избирательной комиссии во время процедуры пломбирования урны с бюллетенями досрочного голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Плакаты «Выборы президента Республики Беларусь» на фонарных столбах

Плакаты «Выборы президента Республики Беларусь» на фонарных столбах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова во время голосования

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Выступление вокально-инструментального ансамбля у здания Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике

Выступление вокально-инструментального ансамбля у здания Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели на участке

Избиратели на участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Выступление на избирательном участке

Выступление на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет голосов избирателей

Подсчет голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет голосов избирателей

Подсчет голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет бюллетеней

Подсчет бюллетеней

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Электронное табло в Минске с надписью «Выборы президента Республики Беларусь»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Информационный стенд «Выборы президента Республики Беларусь» с информацией о кандидатах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Регистрация голосующих на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Помимо действующего президента Александра Лукашенко в выборах участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийный предприниматель Анна Канопацкая. В бюллетенях также есть графа «Против всех»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены избирательной комиссии во время процедуры пломбирования урны с бюллетенями досрочного голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Плакаты «Выборы президента Республики Беларусь» на фонарных столбах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Выступление вокально-инструментального ансамбля у здания Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели на участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Выступление на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет бюллетеней

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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