МИД Польши выразил разочарование результатами президентских выборов в Белоруссии

Министерство иностранных дел Польши заявило, что разочаровано прошедшими в Белоруссии президентскими выборами. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что результаты голосования «не заслуживают доверия». Варшава призвала Минск провести новые выборы, которые сделают Белоруссию «по-настоящему свободным и демократическим государством».

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«Из-за действий властей независимые кандидаты не смогли принять участие в выборах. Кампания сопровождалась репрессиями в отношении политических оппонентов и запугиванием представителей белорусского гражданского общества»,— пояснила пресс-служба МИДа. Из-за жесткой цензуры и отсутствия независимой информации, по сообщению ведомства, белорусы были лишены избирательного права.

Выборы президента проходили в Белоруссии 26 января с 8:00 до 20:00 мск. Согласно предварительным данным Центризбиркома, действующий президент Александр Лукашенко набрал 86,82%. За ним следует первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков, за которого проголосовало 3,21% избирателей. Результаты голосования не признали и на уровне Евросоюза. Верховный представитель по иностранным делам Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос назвали их «фиктивными и несвободными».

Подробнее — в материале «Ъ» «Есть только Минск, за него и держись».