Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, свидетельствующей о его «высоком политическом авторитете». Российский лидер напомнил, что ждет белорусского коллегу в Москве с его первым визитом после переизбрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«За последнее время нам удалось немало сделать для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском. И конечно, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве»,— говорится в телеграмме Владимира Путина.

Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии с 1994 года, был переизбран на седьмой срок, набрав 86,82% голосов. Явка составила 85,7%. Господин Лукашенко пообещал на следующем сроке обеспечить «диктатуру порядка, справедливости и добра». Голосование прошло без участия западных наблюдателей и участков за рубежом. В ЕС результаты выборов не признали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Есть только Минск, за него и держись».

Лусине Баласян