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Коммерсантъ FM
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Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, свидетельствующей о его «высоком политическом авторитете». Российский лидер напомнил, что ждет белорусского коллегу в Москве с его первым визитом после переизбрания.

Александр Лукашенко (слева) и Владимир Путин

Александр Лукашенко (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Лукашенко (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«За последнее время нам удалось немало сделать для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском. И конечно, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве»,— говорится в телеграмме Владимира Путина.

Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии с 1994 года, был переизбран на седьмой срок, набрав 86,82% голосов. Явка составила 85,7%. Господин Лукашенко пообещал на следующем сроке обеспечить «диктатуру порядка, справедливости и добра». Голосование прошло без участия западных наблюдателей и участков за рубежом. В ЕС результаты выборов не признали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Есть только Минск, за него и держись».

Лусине Баласян

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Выборы президента в Белоруссии

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Электронное табло в Минске с надписью «Выборы президента Республики Беларусь»

Электронное табло в Минске с надписью «Выборы президента Республики Беларусь»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке

Кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Информационный стенд «Выборы президента Республики Беларусь» с информацией о кандидатах

Информационный стенд «Выборы президента Республики Беларусь» с информацией о кандидатах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены участковой избирательной комиссии

Члены участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Регистрация голосующих на избирательном участке

Регистрация голосующих на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Помимо действующего президента Александра Лукашенко в выборах участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийный предприниматель Анна Канопацкая. В бюллетенях также есть графа «Против всех»

Помимо действующего президента Александра Лукашенко в выборах участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийный предприниматель Анна Канопацкая. В бюллетенях также есть графа «Против всех»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены избирательной комиссии во время процедуры пломбирования урны с бюллетенями досрочного голосования

Члены избирательной комиссии во время процедуры пломбирования урны с бюллетенями досрочного голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Плакаты «Выборы президента Республики Беларусь» на фонарных столбах

Плакаты «Выборы президента Республики Беларусь» на фонарных столбах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова во время голосования

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Выступление вокально-инструментального ансамбля у здания Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике

Выступление вокально-инструментального ансамбля у здания Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели на участке

Избиратели на участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Выступление на избирательном участке

Выступление на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет голосов избирателей

Подсчет голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет голосов избирателей

Подсчет голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет бюллетеней

Подсчет бюллетеней

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Электронное табло в Минске с надписью «Выборы президента Республики Беларусь»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Информационный стенд «Выборы президента Республики Беларусь» с информацией о кандидатах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Регистрация голосующих на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Помимо действующего президента Александра Лукашенко в выборах участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийный предприниматель Анна Канопацкая. В бюллетенях также есть графа «Против всех»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены избирательной комиссии во время процедуры пломбирования урны с бюллетенями досрочного голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Плакаты «Выборы президента Республики Беларусь» на фонарных столбах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Выступление вокально-инструментального ансамбля у здания Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели на участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Выступление на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет бюллетеней

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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