Власти Сербии пообещали не отчуждать акции NIS у «Газпрома»

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не намерен отчуждать российскую долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) или предпринимать другие действия без согласования с властью России. В NIS 56,15% акций принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому» (MOEX: GAZP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вулин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Вулин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы не будем отнимать NIS и не сделаем ничего, о чем нет договоренности с нашими друзьями, с нашими братьями из России... Мы не грабители, не воры, мы не будем отнимать ничьего имущества»,— заявил господин Вулин (цитата по «РИА Новости»). Вице-премьер добавил, что Сербия не поступила бы так и с активами других стран.

10 января NIS попала под санкции США. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что США настаивают на полном выводе российского капитала из NIS до 25 февраля. В связи с этим Россия запросила срочные консультации с Сербией.

Правительство Сербии продало NIS «Газпром нефти» в 2008 году. Компания занимается разведкой и добычей углеводородов, она владеет нефтеперерабатывающим заводом в городе Панчево. Ее сеть АЗС насчитывает более 400 станций, они работают в странах Балканского полуострова: в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии. 29,87% акций компании находятся в собственности Сербии, остальное — у миноритарных акционеров.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефть повышенной токсичности».