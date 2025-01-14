Россия запросила срочные консультации с Сербией из-за ситуации с NIS

Россия запросила срочные консультации с Сербией из-за требований США вывести российский капитал из сербской нефтекомпании NIS, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 10 января NIS попала в санкционный список США. Президент Сербии Александр Вучич говорил, что США настаивают на полном выводе российского капитала из NIS до 25 февраля. В NIS 56,15% принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому».

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«Ситуация даже с юридической точки зрения требует мужественных решений. Когда тебе говорят: "У тебя с кем-то есть договор, который нас не касается, но который касается нашего желания наказать твоего партнера, но извини, по касательной тебе попадет, и очень больно"»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам внешнеполитической деятельности за 2024 год (цитата по «Интерфаксу»).

Глава МИДа напомнил, что в договоре о создании совместной российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) указано, что она не подлежит национализации при любых обстоятельствах. Сергей Лавров считает, что администрация президента США Джо Байдена пытается создать проблемы как для сербов, так и для команды избранного президента США Дональда Трампа.

Под американские санкции 10 января попала не только NIS, но и крупнейшие российские нефтяные компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». МИД России заявил, что санкции против российского энергетического сектора представляют собой «попытку нанести хоть какой-то ущерб» экономике страны и пообещал принять ответные меры.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефть повышенной токсичности».