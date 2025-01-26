Синнер победил Зверева в финале Australian Open

Итальянский теннисист Янник Синнер победил немецкого спортсмена Александра Зверева в финале чемпионата Australian Open первого сезона турнира Большого шлема, проходившего в Мельбурне. Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янник Синнер

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP Янник Синнер

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP

Матч продлился 2 часа 45 минут. Синнер выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и успешно реализовал два брейк-пойнта из десяти. Его оппонент также допустил две двойные ошибки и совершил 12 эйсов, не заработав ни одного брейк-пойнта.

Янник Синнер занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Победа на Australian Open стала третьим трофеем итальянца в рамках Большого шлема, он также сохраняет серию из 21-го победного матча. Александр Зверев занимает второе место в рейтинге, для него это стало третьим поражением в первом финале на турнирах Большого шлема.

Подробнее о ходе турнира — в публикации «Ъ» «Первая в мире, но пока не в Австралии».