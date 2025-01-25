Хинштейн призвал сделать публичными списки пропавших в курском приграничье

Списки пропавших без вести жителей приграничных районов Курской области должны быть открыты для родственников и общественности, заявил врио губернатора Александр Хинштейн. Сегодня, 25 января, он провел встречу с переселенцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Эти списки должны быть открыты, они должны быть гласны, и они должны быть публичны. И для того, чтобы родственники и родные знали о том, что их люди не исчезнут для государства, и для того, чтобы и международная общественность это тоже видела и понимала»,— пояснил он (цитата по ТАСС).

Господин Хинштейн сообщил, что 28 января состоится встреча с инициативными группами, на которой изучат списки пропавших. Он утверждает, что «многие действия» для возвращения пропавших «носят непубличный характер».

Бои с ВСУ в Курской области длятся с 6 августа 2024 года. Врио губернатора оценивал число пропавших почти в 1,2 тыс. человек. 18 января 2025-го в центре Курске собрались несколько десятков человек из приграничья, пожаловавшиеся на проблемы с предоставлением им жилья. Вчера, 24 января, в Курске прошло первое заседание совета по вопросам переселенцев.

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Курские беженцы добрались до губернатора».