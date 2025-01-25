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Коммерсантъ FM
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В Курске прошло первое заседание совета по вопросам переселенцев

В Курске прошло первое заседание координационного совета по решению проблем эвакуированных жителей приграничья. На нем присутствовали правительство региона, представители правоохранительных органов и инициативных групп переселенцев.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал в Telegram-канале, что за 2,5 часа совет рассмотрел 10 вопросов из 52. По его словам, самой острой проблемой стала выдача и использование жилищных сертификатов.

«Почему нельзя встретиться со всеми переселенцами? … Если на каждого жителя потратить даже по 5 минут - получится год (без сна и еды)»,— добавил Александр Хинштейн. Он также отметил, что инициативные группы переселенцев не подменяют власть, а «берут на себя обязательства доносить до власти чаяния своих земляков».

О создании координационного совета по решению проблем жителей приграничья Александр Хинштейн сообщил 21 января. По словам губернатора, совет создан для диалога между властями региона и гражданами. Жителей на нем представляют инициативные группы от каждого района.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Бывший губернатор региона Алексей Смирнов сообщал, что свои дома были вынуждены покинуть 150 тыс. человек. 18 января 2025 года на Красную площадь в Курске вышли несколько десятков человек из приграничья, которые пожаловались на финансовые проблемы и попросили разобраться с предоставлением им жилья.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Курские беженцы добрались до губернатора».

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