Корреспондента «Известий» Мартемьянова посмертно наградили орденом Мужества
Президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, погибшего при ударе дрона ВСУ по машине на трассе Донецк—Горловка.
Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга»,— говорится в указе.
Машину с журналистами, в которой находился господин Мартемьянов, атаковал дрон-камикадзе 4 января. Следственный комитет России (СКР) обвинил в ударе украинскую армию. В МИД РФ пообещали установить всех виновных в смерти журналиста, СКР возбудил уголовное дело об убийстве. Александра Мартемьянова похоронили 8 января в Донецке.
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Кадры из поездок Александра Мартемьянова
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