Корреспондента «Известий» Мартемьянова посмертно наградили орденом Мужества

Президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, погибшего при ударе дрона ВСУ по машине на трассе Донецк—Горловка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга»,— говорится в указе.

Машину с журналистами, в которой находился господин Мартемьянов, атаковал дрон-камикадзе 4 января. Следственный комитет России (СКР) обвинил в ударе украинскую армию. В МИД РФ пообещали установить всех виновных в смерти журналиста, СКР возбудил уголовное дело об убийстве. Александра Мартемьянова похоронили 8 января в Донецке.