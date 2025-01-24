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Коммерсантъ FM
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Корреспондента «Известий» Мартемьянова посмертно наградили орденом Мужества

Президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, погибшего при ударе дрона ВСУ по машине на трассе Донецк—Горловка.

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга»,— говорится в указе.

Машину с журналистами, в которой находился господин Мартемьянов, атаковал дрон-камикадзе 4 января. Следственный комитет России (СКР) обвинил в ударе украинскую армию. В МИД РФ пообещали установить всех виновных в смерти журналиста, СКР возбудил уголовное дело об убийстве. Александра Мартемьянова похоронили 8 января в Донецке.

Фотогалерея

Кадры из поездок Александра Мартемьянова

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Александр Мартемьянов в 2022 году в районе Мариуполя, пострадавшем от боевых действий

Александр Мартемьянов в 2022 году в районе Мариуполя, пострадавшем от боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В январе 2023 года на месте обстрела в Петровском районе Донецка

В январе 2023 года на месте обстрела в Петровском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов в 2023 году в Донецке возле куска ракеты, запущенной ВСУ

Александр Мартемьянов в 2023 году в Донецке возле куска ракеты, запущенной ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В 2023 году на месте обстрела центрального рынка Донецка

В 2023 году на месте обстрела центрального рынка Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов в 2022 году на месте обстрела

Александр Мартемьянов в 2022 году на месте обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов в госпитале в Донецке. В ноябре 2023 года он снимал последствия атаки ВСУ на железнодорожной станции и был ранен повторным ударом

Александр Мартемьянов в госпитале в Донецке. В ноябре 2023 года он снимал последствия атаки ВСУ на железнодорожной станции и был ранен повторным ударом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов был родом из Донецка

Александр Мартемьянов был родом из Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов показывает коллегам из других регионов России исторические места Донецка

Александр Мартемьянов показывает коллегам из других регионов России исторические места Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов в Донецке

Александр Мартемьянов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов в Луганске

Александр Мартемьянов в Луганске

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов на месте обстрела в Горловке в 2024 году

Александр Мартемьянов на месте обстрела в Горловке в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов постоянно отслеживал сообщения о местах прилетов в Донецке

Александр Мартемьянов постоянно отслеживал сообщения о местах прилетов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов на месте обстрела в Горловке в мае 2023 года

Александр Мартемьянов на месте обстрела в Горловке в мае 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов на месте обстрела в Донецке в 2024 году

Александр Мартемьянов на месте обстрела в Донецке в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов возле отеля «Донбасс-палас» пострадавшего после обстрела

Александр Мартемьянов возле отеля «Донбасс-палас» пострадавшего после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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Александр Мартемьянов в 2022 году в районе Мариуполя, пострадавшем от боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В январе 2023 года на месте обстрела в Петровском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов в 2023 году в Донецке возле куска ракеты, запущенной ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В 2023 году на месте обстрела центрального рынка Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов в 2022 году на месте обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов в госпитале в Донецке. В ноябре 2023 года он снимал последствия атаки ВСУ на железнодорожной станции и был ранен повторным ударом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов был родом из Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов показывает коллегам из других регионов России исторические места Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов в Луганске

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов на месте обстрела в Горловке в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов постоянно отслеживал сообщения о местах прилетов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов на месте обстрела в Горловке в мае 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов на месте обстрела в Донецке в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Александр Мартемьянов возле отеля «Донбасс-палас» пострадавшего после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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