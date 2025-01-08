В Донецке простились с журналистом «Известий» Александром Мартемьяновым

В Донецке похоронили журналиста, внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, погибшего в результате удара дрона по автомобилю на трассе Донецк—Горловка 4 января. Похороны прошли на Аллее Славы — специальном участке кладбища «Донецкое море», где хоронят особо отличившихся военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Проститься с Александром Мартемьяновым пришли около 40 человек — родственники, друзья, коллеги и жители Донецка, которым журналист помогал. Поминальная служба длилась около часа. Священник, обращаясь к присутствующим, призвал «хранить в сердце любовь» и «ждать, когда закончится война», а также «беречь друг друга», пока война идет. К могиле журналиста возложили венки от «Известий», проекта WarGonzo, от коллег и родителей. Практически все время прощания слышались громкие взрывы от работы ПВО. В конце церемонии над кладбищем пролетели несколько боевых вертолетов. По словам одного из жителей города, в Донецке «их очень давно не видели».

На Аллее Славы захоронены в том числе известные военные — Арсен Павлов (Моторола) и Михаил Толстых (Гиви), Ольга Качура (Корса) и Владимир Жога (Воха). Александр Мартемьянов не был военнослужащим, но власти республики выделили место на Аллее Славы, поскольку он рисковал своей жизнью, документируя последствия обстрелов со стороны ВСУ. И неоднократно попадал под повторные удары.

4 января Александр Мартемьянов проводил съемку в Горловке вместе с журналистами «РИА Новости» Максимом Романенко и Михаилом Кевхиевым, а также с корреспондентами донецкого издания «Блокнот» Светланой Лариной и Изабеллой Либерман. На обратном пути в Донецк гражданский автомобиль, в котором находились все пять журналистов, подвергся атаке беспилотника. Александр Мартемьянов погиб на месте, другие журналисты получили контузии и легкие ранения.

Александру Мартемьянову было 34 года. Он родился в Донецке, был профессиональным спортсменом, занимался большим теннисом. В 2014 году в регионе начались боевые действия, и Александр Мартемьянов стал фиксировать происходящее как видеооператор. В том же году он стал внештатным корреспондентом «Известий». За время работы был дважды ранен — в феврале 2022 года получил осколочные ранения в селе Пищевик, в октябре 2023 года — в Донецке, в момент повторного обстрела железнодорожной станции. В декабре 2024 года был награжден медалью «За храбрость», удостоен знака отличия «За заслуги перед Донецкой народной республикой» III степени, посмертно награжден орденом ДНР.

Полина Мотызлевская; Александр Черных, Донецк