Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 25–26 января
23 января в прокат вышел ряд фильмов, среди которых тропическая комедия «Василий» с Александром Петровым в главной роли и поколенческая драма Франсуа Озона «Что случилось осенью». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Василий
- Режиссер: Дмитрий Литвиненко
- В ролях: Александр Петров, Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Даниил Полушкин
- Жанр: комедия / Россия / 115 мин.
- В прокате: с 23 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Они (режиссер и сценаристы) закручивают "Василия" в классическую комедию ошибок, осовремененную за счет шуток про Джейсона Стейтема и премию ТЭФИ, но в основном построенную на нестареющей теме разницы менталитетов "у нас" и "у них"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Мексиканский извив».
Что случилось осенью
- Режиссер: Франсуа Озон
- В ролях: Элен Венсан, Жозиан Баласко, Людивин Санье, Пьер Лоттен, Гарлан Эрлос, Софи Гиймен
- Жанр: драма / Франция / 102 мин.
- В прокате: с 23 января
Кинокритик Михаил Трофименков: «Прелесть фильма в том, что Озон не расставляет точки над i. Он не про злокозненные интриги снимает, не о преступлении и наказании, которого, впрочем, никому и ни за что не последует. А о невыносимой легкости порока, о том, что все люди так или иначе монстры, но заслуживают прощения».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Грибы наши тяжкие».
Психиатрическая больница Конджиам
- Режиссер: Чон Бом Щик
- В ролях: Ви Ха Джун, Пак Чи Хён, Пак Сон Хун, О А Ён, Мун Е Вон, Ю Джэ Юн
- Жанр: ужасы / Южная Корея / 94 мин.
- Слоган: «Самое страшное место в мире»
- В прокате: с 23 января
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «И пусть на дворе еще январь, но весеннее обострение уже началось. Ведьма из Блэр по-корейски — культовый и проверенный временем хоррор о посещении заброшенного здания психбольницы».
Холоп. Великолепный век
- Режиссер: Онур Унлю
- В ролях: Керем Бюрсин, Мелис Сезен, Эркан Колчак Кёстендиль, Мелиса Дёнгель, Ахмет Мюмтаз Тайлан, Эджем Озкая
- Жанр: комедия, приключения, фэнтези / Турция, Россия / 111 мин.
- В прокате: с 23 января
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадет в османский XVI век и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана».
Присутствие
- Режиссер: Стивен Содерберг
- В ролях: Люси Лью, Джулия Фокс, Крис Салливан, Каллина Лян, Уэст Малхолланд, Лукас Папаэлиас
- Жанр: ужасы / США / 85 мин.
- В прокате: с 23 января
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Ребекка, Крис и их дети Тайлер и Хлоя — обычная семья, справляющаяся со своими трудностями. Вскоре после переезда в новый дом все они начинают ощущать присутствие потустороннего».
Четыре четверти
- Режиссер: Евгения Тирдатова
- В ролях: Анастасия Ермошина, Петр Безменов, Надежда Михалкова, Андрей Ильин, Ирина Пегова, Любовь Толкалина
- Жанр: мелодрама, драма / Россия / 114 мин.
- Слоган: «Взрослая хроника школьной любви»
- В прокате: с 16 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Если ниша фильмов для детей в отечественном кинематографе, можно сказать, переполнена — поток киносказок пока не показывает никаких признаков оскудения,— то следующая по возрасту демографическая ступень пока осваивается не так активно. Нет, фильмы о подростках (и теоретически для них) выходят в прокат достаточно регулярно, но, как правило, остаются не особо замеченными — в первую очередь своей предполагаемой целевой аудиторией. Изменить эту ситуацию уже который год пытаются, например, организаторы Московского кинофестиваля: в 2023 и 2024 годах они даже посвятили историям взросления отдельные внеконкурсные программы. Вот и премьера "Четырех четвертей" тоже состоялась в рамках прошлогоднего ММКФ».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Печальная школа».
Пранкеры
- Режиссер: Морин Бхаруча
- В ролях: Рита Морено, Рамона Янг, Кит Дэвид, Кейт Флэннери, Мередит Сэленджер, Джонатан Киммел
- Жанр: триллер, комедия / США / 95 мин.
- В прокате: с 16 января
Кинокритик Михаил Трофименков: «Постепенно начинаешь понимать, что под видом подросткового балагана Бхаруча подсунула зрителям что-то иное. Деталь за деталью, фраза за фразой, как камешки, вызывают обвал смыслов, точнее говоря, бессмыслицы…Похоже, она искренне ненавидит и жанр, в котором работает, и главных героев, и второстепенных, да и людей вообще, да и Америку по большому счету тоже».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Школьные годы бурлескные».
Плохая девочка
- Режиссер: Халина Рейн
- В ролях: Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Софи Уайлд, Эстер Макгрегор, Вон Райлли
- Жанр: триллер, драма / Нидерланды, США / 114 мин.
- Слоган: «Поддайся своим желаниям»
- В прокате: с 16 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Плохая девочка" голландки Халины Рейн, когда-то снимавшейся у титана эротического жанра Пола Верхувена, не обошлась как минимум без влияния фильма Кубрика. Снова Нью-Йорк перед Рождеством, снова благополучная богатая пара, утратившая способность честной коммуникации, снова Николь Кидман в роли фрустрированной жены, снова супружеские разочарования, ищущие выхода на стороне. Правда, это картина эпохи после #MeToo, поэтому на первом плане здесь не мужчина с его желаниями, а женщина, причем, как полагается, сильная и независимая — пускай только на первый взгляд».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Муть и жена».
Комендантский час
- Режиссер: Кангана Ранаут
- В ролях: Анупам Кхер, Кангана Ранаут, Маниша Коирала, Махима Чаудхари, Милинд Соман, Бхумика Чавла
- Жанр: драма, биография / Индия / 146 мин.
- В прокате: с 16 января
Кинопрокатчик Indian Films: «Фильм основан на реальных событиях. Это захватывающая история одного из самых смертоносных авиаударов между Индией и Пакистаном. Дань храбрости, самопожертвованию и несгибаемому мужеству».
Шаман
- Режиссер: Михаил Мерзликин
- В ролях: Юрий Майнагашев, Ляна Ондур, Марина Федункив, Олег Васильков, Амаду Мамадаков, Янина Мелехова
- Жанр: ужасы / Россия / 100 мин.
- Слоган: «Причина твоего несчастья — ты сам»
- В прокате: с 16 января
Кинопрокатчик «Центр кино»: «Старик-Шаман просит духов отпустить его. Он всю жизнь служил людям, которые требовали исполнить их желания, порой глупые, ничтожные, причиняющие зло другим. Никто ни разу не спросил его о богах, о смысле жизни, о том, почему люди страдают. Шаман разочарован в людях из-за их алчности, злобе, мещанстве и низости. Он устал. Но за все надо платить — и алчущим славы, денег, власти, чужих мужей, и шаману, который вынужден быть проводником между людьми и духами. И плата за уход от служения — смерть».