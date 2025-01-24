Прокатная десятка

Кинокритик Михаил Трофименков: «Прелесть фильма в том, что Озон не расставляет точки над i. Он не про злокозненные интриги снимает, не о преступлении и наказании, которого, впрочем, никому и ни за что не последует. А о невыносимой легкости порока, о том, что все люди так или иначе монстры, но заслуживают прощения».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Грибы наши тяжкие».