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Коммерсантъ FM
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Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Турции Хаканом Фиданом. Стороны обсудили ситуацию в Сирию и заявили о необходимости объединить усилия всех «внешних игроков» для урегулирования обстановки в стране.

Сергей Лавров и Хакан Фидан

Сергей Лавров и Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Лавров и Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. Подтверждена необходимость безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР»,— говорится в сообщении МИД России. Министры договорились «оставаться в тесном контакте» по сирийской проблематике и других международным вопросам.

Хакан Фидан и Сергей Лавров созванивались для обсуждения в том числе ситуации в Сирии 12 января. Турция — главный покровитель пришедших к власти в Арабской Республике формирований — пообещала положить конец деятельности террористических группировок в стране. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Анкара обладает необходимым для этого потенциалом и возможностями.

Об интересах Турции в Сирии — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».

Лусине Баласян

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