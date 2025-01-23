Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Турции Хаканом Фиданом. Стороны обсудили ситуацию в Сирию и заявили о необходимости объединить усилия всех «внешних игроков» для урегулирования обстановки в стране.
Сергей Лавров и Хакан Фидан
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. Подтверждена необходимость безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР»,— говорится в сообщении МИД России. Министры договорились «оставаться в тесном контакте» по сирийской проблематике и других международным вопросам.
Хакан Фидан и Сергей Лавров созванивались для обсуждения в том числе ситуации в Сирии 12 января. Турция — главный покровитель пришедших к власти в Арабской Республике формирований — пообещала положить конец деятельности террористических группировок в стране. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Анкара обладает необходимым для этого потенциалом и возможностями.
Об интересах Турции в Сирии — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».