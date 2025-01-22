Главные новости к утру 22 января

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, назвал вероятными введение новых санкций против России, если руководство страны не пойдет на переговоры по Украине. Дональд Трамп сказал, что контакты с президентом России Владимиром Путиным состоятся «в очень скором времени». Говоря о встречи в российским президентом, он сказал, что готов встретиться с господином Путиным в любое время, когда тот того захочет.

Власти Сирии расторгли соглашение об управлении морским портом Тартус с российской компанией «Стройтрансгаз». Соглашение было заключено в 2019 году. Тартус — второй по величине морской порт Сирии. Там расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

Президент США Дональд Трамп объявил о создании компании Stargate, которая инвестирует $500 млрд в развитие искусственного интеллекта, передает Bloomberg. Stargate будет совместным предприятием компаний OpenAI, SoftBank и Oracle.

Дилерские сети китайских автомобильных брендов в 2024 году демонстрировали рекордную нестабильность. Несмотря на продолжающуюся экспансию, число закрытых в России автосалонов выросло в 2,4 раза. Причина — жесткая политика дистрибуторов и недостаточная прибыльности бизнеса, в том числе из-за высокой конкуренции.

По данным «Ъ», Промсвязьбанк и дочерняя структура «Росатома» запустят в шести регионах России собственного виртуального оператора связи «Мой оператор». Если банку MVNO нужен для привлечения новых клиентов в экосистему, то «Росатому» — для корпоративной связи и интернета вещей на предприятиях и в «умных городах», которыми занимается госкорпорация.

Как стало известно «Ъ», в ближайшее время ряд находящихся в зоне специальной военной операции российских подразделений получит партию новых дронов-камикадзе с компьютерным самонаведением. Система распознает цели без участия оператора и может работать в условиях подавления средствами РЭБ.

Президент США Дональд Трамп помиловал создателя и администратора маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта, который с 2015 года отбывает пожизненный срок за создание маркетплейса. Silk Road — первый созданный в 2011 году онлайн-магазин, где анонимно торговали запрещенными товарами, в том числе поддельными документами и наркотиками.