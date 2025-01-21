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Коммерсантъ FM
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Ушаков: Путин и Си обсудили возможные контакты с администрацией Трампа

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время разговора в формате видеоконференции обсудили развитие возможных контактов с администрацией президента США Дональда Трампа, вступившего в должность накануне, 20 января. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Владимир Путин во время разговора по видеосвязи с Си Цзиньпином

Владимир Путин во время разговора по видеосвязи с Си Цзиньпином

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин во время разговора по видеосвязи с Си Цзиньпином

Фото: пресс-служба президента РФ

«Председатель Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал о содержании состоявшегося у него 17 января телефонного разговора с президентом Трампом.— сказал господин Ушаков на брифинге.— Лидеры, естественно, обсудили некоторые вопросы, касающиеся дальнейшего развития контактов возможных с администрацией США». При этом он подчеркнул, что разговор Владимира Путина и Си Цзиньпина не был связан с инаугурацией Дональда Трампа.

Лидеры России и КНР выразили готовность выстраивать отношения с США «на основе взаимовыгодной, взаимоуважительной основе», заявил Юрий Ушаков. «Обсуждалась, естественно, ситуация вокруг Украины и отношения наших двух стран с США с учетом прихода к власти в Вашингтоне администрации Трампа»,— добавил он. По словам помощника российского президента, Москва ожидает от США «конкретные предложения» для разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как сообщали источники CNN, Дональд Трамп за день до инаугурации поручил помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в ближайшие дни. Команда республиканца также сообщала о подготовке встречи лидеров. 17 января господин Трамп созвонился с Си Цзиньпином, после чего WSJ написала о планах президента США посетить Китай.

Подробнее о вступлении Трампа в должность президента — в материале «Ъ» «Трампическая сила».

Лусине Баласян

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