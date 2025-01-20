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Главные новости за 20 января. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов

Александр Хинштейн обязал курских министров уведомлять его о поездках за границу.

Мирная жительница пострадала при атаке дрона на автомобиль под Белгородом.

В Воронежской области продолжают тушить пожар на атакованной БПЛА нефтебазе.

Объем вложений в экотехнопарк в Тамбовской области вырос до 4,7 млрд руб.

В Курской области может появиться арендное жилье.

Евгений Первышов назначил и.о. министров ЖКХ и туризма Тамбовской области.

Глава Ивнянского района Игорь Щепин вернулся из «Барс-Белгород».

На строительство дорог в микрорайонах ИЖС под Белгородом выделяют 412 млн руб.

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