Главные новости за 20 января. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов

Александр Хинштейн обязал курских министров уведомлять его о поездках за границу.

Мирная жительница пострадала при атаке дрона на автомобиль под Белгородом.

В Воронежской области продолжают тушить пожар на атакованной БПЛА нефтебазе.

Объем вложений в экотехнопарк в Тамбовской области вырос до 4,7 млрд руб.

В Курской области может появиться арендное жилье.

Евгений Первышов назначил и.о. министров ЖКХ и туризма Тамбовской области.

Глава Ивнянского района Игорь Щепин вернулся из «Барс-Белгород».

На строительство дорог в микрорайонах ИЖС под Белгородом выделяют 412 млн руб.