В Курской области может появиться арендное жилье

Курские власти прорабатывают вопрос реализации проекта арендного жилья в регионе. Работа ведется в диалоге с федеральным институтом в сфере жилищного развития «Дом. РФ». Об этом сообщил врио замгубернатора Роман Денисов в ходе оперативного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Денисова, стоимость аренды жилья в регионе выросла на 60%. Он считает, что арендное жилье позволит ограничить подорожание услуги и «предложить людям адекватную стоимость за аренду жилья».

Врио губернатора Александр Хинштейн также поручил коллегам продолжить работу с застройщиками по фиксации стоимости нового жилья. «Знаю, что какая-то часть застройщиков на это согласна, какая-то — нет. Но они должны понимать, что государство должно и будет защищать своих людей от излишнего аппетита бизнеса»,— сказал глава региона.

О планах внедрить арендное жилье в Черноземье начали говорить в 2011 году — в Воронежской области. В 2012 году смягчающие условия налогообложения для застройщиков, которые заинтересуются такими проектами, одобрили депутаты Белгородской облдумы. В 2015-м на тот момент губернатор Белгородской области Евгений Савченко и госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» договорились о запуске пилотного проекта по развитию системы арендного жилья.

Первый в макрорегионе арендный дом появился в Воронеже. В сентябре 2020 года «Дом.РФ» выкупил у местного застройщика АО «ДСК-1» (входит в группу компаний Домостроительный комбинат, основатель — сенатор от региона Сергей Лукин) 165 квартир общей площадью 7,7 тыс. кв. м и 40 машиномест в подземном паркинге ЖК «Современник». В 2021-м году началось заселение квартир. Также планировалось, что арендное жилье может появиться на месте бывших яблоневых садов, где Домостроительный комбинат вместе с «Выбором» строит ЖК «Яблоневые сады».

Алина Морозова