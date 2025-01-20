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На строительство дорог в микрорайонах ИЖС под Белгородом выделяют 412 млн рублей

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Белгородского района Белгородской области» объявило пять аукционов на строительство автомобильных дорог в пяти микрорайонах ИЖС муниципалитета. Общая начальная цена всех контрактов составляет 412,2 млн руб. Средства выделят из районного бюджета, следует из данных портала госзакупок.

Самые дорогостоящие работы запланированы в микрорайоне «Разумное-1», где в рамках третьей очереди подрядчику заплатят 164,1 млн руб. Предыдущие две этапа были оценены в 481,9 млн руб., подряды получило местное ООО «Белстройплюс» Дмитрия Баранова и Панаха Ахундова. Из данных госзакупок следует, что вторую очередь подрядчик не выполнил, потому заказчик расторг с ним контракт.

В микрорайоне «Майский-80» ищут подрядчика для второй очереди работ, за которую готовы заплатить 160,2 млн руб. Первый этап реализовало местное ООО «Автодорстрой-Подрядчик», чьи учредители не раскрываются.

Вторую очередь предстоит выполнить и в микрорайоне «Пушкарное-78». Стоимость этих работ оценили в 42,3 млн руб. Подрядчиком первой очереди выступило местное ООО «Линдор» Александра Левдика и Ирины Кононенко, компания получила контракт за 121,3 млн руб.

В микрорайоне «Крутой Лог-24» строительство дорог оценили в 38,8 млн руб., в «Хохлово-68» — в 6,9 млн руб.

Подать заявки на участие во всех аукционах можно до 29 января. Победителей выберут 31 января.

На прошлой неделе областное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» определило победителей 18 тендеров на содержание дорог в 14 муниципалитетах региона. Ими стали местные подрядчики, которые не стали снижать начальную цену контрактов и получили их за 1,5 млрд руб.

Анастасия Колпачева

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