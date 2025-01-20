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В 2024 году в Чувашии план по доходам в бюджет перевыполнили на 4 млрд рублей

Доходы консолидированного бюджета Чувашии в прошлом году составили 121 млрд руб., что на 4 млрд руб. превышает плановый показатель. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

«Перевыполнение произошло за счёт роста собственных, в том числе налоговых доходов», — отметил руководитель ведомства Михаил Ноздряков на еженедельном совещании у главы Чувашии Олега Николаева.

За прошедший год в Чувашии также было собрано 174,8 млрд руб. налогов, сборов и страховых взносов. Татарстан за 2024 год получил 191,5 млрд руб. налога на доходы физических лиц.

Дарья Сайфиева

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