В 2024 году в Чувашии собрали 174,8 млрд рублей налогов

За прошедший год в республике мобилизовано 174,8 млрд рублей налогов, сборов и страховых взносов или 121,4% к 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба УФНС Чувашии.

В федеральный бюджет в 2024 году поступило 54 млрд рублей от этой суммы, а в республиканский бюджет 56,6 млрд рублей. В территориальный бюджет направили 69 млрд рублей.

Татарстан за 2024 год собрал 191,5 млрд рублей налога на доходы физических лиц. Повышение сборов НДФЛ в налоговой инспекции Татарстана связали с ростом зарплат в регионе, увеличением доходов с дивидендов, появлением новых рабочих мест в республике и повышением качества налогового администрирования.

Дарья Сайфиева