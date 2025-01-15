В консолидированный бюджет Татарстана за 2024 год поступило 191,5 млрд рублей налога на доходы физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан собрал 191,5 млрд рублей НДФЛ в 2024 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан собрал 191,5 млрд рублей НДФЛ в 2024 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из общей суммы в республиканский бюджет направлено 133,9 млрд руб., в местные бюджеты — 57,6 млрд руб.

В пресс-службе отметили, что в 2024 году действовала двухступенчатая шкала налогообложения: 13% для доходов до 5 млн руб. в год и 15% для доходов свыше 5 млн руб., однако с 1 января 2025 года в России вводится новая пятиступенчатая шкала НДФЛ.

Базовая ставка 13% сохранится для доходов до 2,4 млн руб. в год (что составляет в среднем менее 200 тыс. руб. в месяц). Доходы от 2,4 до 5 млн руб. будут облагаться по ставке 15%, от 5 до 20 млн руб. — 18%, от 20 до 50 млн руб. — 20%. Максимальная ставка 22% установлена для доходов свыше 50 млн руб. в год. В то же время повышенные ставки будут применяться только к сумме превышения над установленными порогами.

В 2023 году республика собрала 144,05 млрд рублей НДФЛ, таким образом, рост составил 47 млрд рублей.

В середине 2024 года в вопросы сбора налогов вмешалась республиканская прокуратура.

«Мы одних принуждаем к выплате, а потом другие появляются? Если у нас системные неплательщики? Жду от вас списки злодеев, которые систематически не платят налоги. Если появляются новые неплательщики, нужно понимать почему», - заявлял в июле 2024 года прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

В октябре 2024 года на встрече с представителями СМИ господин Суяргулов заявил, что при содействии прокуратуры удалось собрать 2 млрд руб. налогов. Также он отметил, что республика по-прежнему остается на первых строчках в ПФО по объему теневых финансовых операций, но нужно с этим бороться, поскольку каждый недополученный налог наносит удар по региональному бюджету.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Татарстан направил 47 млрд руб. на реализацию нацпроектов.

Анар Зейналов, Артём Дергунов