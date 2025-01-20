МЧС России повторно предупредило об опасности атаки БПЛА в Татарстане

МЧС России повторно сообщило, что в Татарстане сохраняется опасность атаки беспилотными воздушными судами. Информация об этом появилась в официальном приложении министерства.

«Внимание! Республика Татарстан! Сохраняется опасность атаки беспилотными воздушными судами», — говорится в сообщении МЧС России.

Татарстанцам рекомендуют по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Сегодня в 05:32 МЧС России сообщило об опасности атаки БПЛА. В пресс-службе Минобороны России рассказали, что ночью над Татарстаном был сбит один беспилотник. Позже сообщили, что еще два БПЛА ликвидированы утром с 06:00 до 07:00.

Диана Соловьёва