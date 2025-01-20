Минобороны РФ: утром над Татарстаном сбиты два беспилотника

Сегодня утром с 06:00 до 07:00 дежурные средства ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата над Татарстаном. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Ранее министерство сообщало, что ночью над Татарстаном сбит один беспилотник.

МЧС России в 09:44 объявило, что в республике сохраняется опасность атаки БПЛА.

Пресс-служба раиса Татарстана сообщила, что в результате утренней атаки беспилотников нет жертв и разрушений. Предприятия работают в штатном режиме.

Диана Соловьёва