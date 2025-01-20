Минобороны РФ: ночью над Татарстаном сбит один беспилотник

За прошедшую ночью средства ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат над Татарстаном. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Всего средства ПВО уничтожили 31 беспилотник. 14 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, шесть — над Калужской областью, три — над Белгородской областью, три — над Курской областью, два — над Рязанской областью и два — над Орловской областью.

Сегодня утром в Татарстане объявили об опасности атаки беспилотниками. На работу аэропортов Казани и Нижнекамска (Бегишево) ввели временные ограничения.

Диана Соловьёва