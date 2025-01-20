В Татарстане объявили опасность атаки беспилотными воздушными судами

Сегодня утром в Татарстане сообщили об опасности атаки беспилотными воздушными судами. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России. Сообщение пришло в 05:32.

«Внимание Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами», — говорится в сообщении МЧС России.

Местным жителям рекомендуют по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

На фоне сообщений об угрозе атаки беспилотниками в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения на работу.

Диана Соловьёва