Госдума рассмотрит поправки, запрещающие медикам переучиваться дистанционно

Госдума на этой неделе рассмотрит проект, направленный на повышение качества медицинского образования, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Господин Володин объяснил, что изменения необходимы из-за появления на рынке большого количества частных организаций, которые позволяют получить дипломы «практически не выходя из дома». Поправками предлагается установить запрет на применение исключительно электронного и дистанционного обучения в сфере медобразования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект возложит на Минздрав разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ. Сейчас ведомство устанавливает стандарты и требования к подготовке кадров только в подведомственных ему вузах. Власти также хотят обязать образовательные организации получить соответствующие заключения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

«От уровня подготовки кадров в сфере здравоохранения напрямую зависит качество оказываемой медицинской помощи людям, а значит, их здоровье. Важно сделать все, чтобы граждане получали лечение у квалифицированных специалистов»,— подчеркнул спикер Госдумы.

Комитет Госдумы по охране здоровья 15 января поддержал законопроект об ужесточении контроля за медобразованием. Сейчас из 127 российских вузов, в которых можно получить высшее медицинское образование, менее половины подведомственны Минздраву. В ведомстве рассчитывают, что поправки примут уже в ходе весенней сессии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Медикам хотят запретить переучиваться дистанционно».