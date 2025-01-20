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Коммерсантъ FM
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Госдума рассмотрит поправки, запрещающие медикам переучиваться дистанционно

Госдума на этой неделе рассмотрит проект, направленный на повышение качества медицинского образования, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Господин Володин объяснил, что изменения необходимы из-за появления на рынке большого количества частных организаций, которые позволяют получить дипломы «практически не выходя из дома». Поправками предлагается установить запрет на применение исключительно электронного и дистанционного обучения в сфере медобразования.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект возложит на Минздрав разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ. Сейчас ведомство устанавливает стандарты и требования к подготовке кадров только в подведомственных ему вузах. Власти также хотят обязать образовательные организации получить соответствующие заключения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

«От уровня подготовки кадров в сфере здравоохранения напрямую зависит качество оказываемой медицинской помощи людям, а значит, их здоровье. Важно сделать все, чтобы граждане получали лечение у квалифицированных специалистов»,— подчеркнул спикер Госдумы.

Комитет Госдумы по охране здоровья 15 января поддержал законопроект об ужесточении контроля за медобразованием. Сейчас из 127 российских вузов, в которых можно получить высшее медицинское образование, менее половины подведомственны Минздраву. В ведомстве рассчитывают, что поправки примут уже в ходе весенней сессии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Медикам хотят запретить переучиваться дистанционно».

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