МВД рассказало, кто в 2025 году лишится иностранных водительских прав

У ряда проживающих на территории России иностранцев в 2025 году станут недействительными водительские права, сообщили в МВД. Ограничения коснутся граждан, у которых к 1 апреля исполнится год с момента получения российского гражданства, вида на жительство или разрешения на временное проживание.

В МВД, чье сообщение приводит ТАСС, напомнили, что закон, который устанавливает норму о признании недействительными иностранных водительских удостоверений, вступил в силу в апреле 2024 года. Водителям, которые будут управлять транспортным средством с недействительными правами, грозят штраф до 15 тыс. руб. и отстранение от управления автомобилем до восстановления удостоверения.

Ранее МВД напомнило, что водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января по 31 декабря 2022 года, будут считаться недействительными на территории России через три года с этой даты. Ведомство предупредило, что после истечения трехлетнего срока такие права необходимо поменять.

Подробнее о нововведениях для российских водителей в 2025 году — в материале «Ъ».