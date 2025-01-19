Депутат Госдумы Стенякина сказала о готовности бюджета к индексации пенсий

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что федеральный бюджет России готов к дополнительной индексации страховых пенсий. О повышение размера выплат на фоне высокой годовой инфляции в конце декабря 2024 года объявил Минтруд.

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам»,— сказала Екатерина Стенякина «РИА Новости». Она уточнила, что индексация затронет порядка 40 млн пенсионеров.

Накануне депутат Госдумы Светлана Бессараб сказала, что правительство может утвердить дополнительную индексацию страховых пенсий до 1 февраля. По ее словам, размер выплат увеличится на 2,2%.

1 января 2025 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,3%, до 24 тыс. руб. В декабре глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в феврале пенсии будут дополнительно проиндексированы до уровня фактической инфляции. В конце 2024 года ее размер достиг 9,7%.