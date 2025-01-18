Депутат Бессараб: пенсии могут доиндексировать с февраля на 2,22%

Правительство может до 1 февраля одобрить доиндексацию страховых пенсий с учетом инфляции за 2024 год, считает член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб. По ее словам, проиндексировать пенсии могут на 2,22%.

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«С учетом полномочий правительства до 1 февраля текущего года ожидается сообщение о доиндексации страховых пенсий. Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией»,— пояснила «РИА Новости» депутат.

С 1 января 2025 года страховые пенсии уже проиндексировали на 7,3%. В Госдуме говорили, что в этом году средний размер страховой пенсии по старости ожидается на уровне 24 059 руб. С апреля на 14,75% проиндексируют социальные пенсии, к концу года их среднее значение должно вырасти до 15 456 руб.

О доходах и пенсиях россиян — в публикации «Ъ» «Зарплата в четыре пенсии».