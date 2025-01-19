Главные новости к утру 19 января

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа против движения «Хамас» может возобновиться, если второй этап сделки будет сорван. Он уточнил, что решение поддержали и действующий президент США Джо Байден, и избранный Дональд Трамп.

Издание Ynet со ссылкой на источник в «Хамасе» сообщило, что движение задерживает публикацию списка пленных, которые будут освобождены 19 января, из-за сложностей с согласованием. Израиль должен был получить имена трех заложников до 16:30 18 января.

В Вашингтоне прошел «Народный марш». Тысячи человек собрались возле Белого дома и выступили против политики новой администрации избранного президента США Дональда Трампа.