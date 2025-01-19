Нетаньяху предупредил о возобновлении войны c «Хамасом» в случае провала сделки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа против движения «Хамас» возобновится в случае провала второго этапа сделки. По его словам, решение поддержали и действующий президент США Джо Байден, и избранный Дональд Трамп.

«И президент Трамп, и президент Байден полностью поддержали право Израиля на возобновление боевых действий, если Израиль придет к выводу, что переговоры по второй фазе ни к чему не приведут»,— сказал Биньямин Нетаньяху в обращении к нации (цитата по The Times of Israel).

Премьер Израиля также сообщил, что страна намерена сохранить контроль над Филадельфийским коридором — полосой на границе сектора Газа и Израиля. По его словам, Израиль также готовится увеличить военное присутствие на этом участке.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением «Хамас» должно вступить в силу 19 января в 8:30 по местному времени (9:30 мск). Первый этап сделки подразумевает начало вывода войск Израиля из сектора Газа и освобождение 33 заложников. Он продлится 42 дня. На втором этапе сделки должны быть освобождены все заложники, полностью выведены израильские войска и освобождены более тысячи заключенных в Израиле. На третьем этапе пройдет обмен телами погибших.

Вечером 18 января власти Израиля сообщали, что «Хамас» пока не передал список заложников, которые будут освобождены на первом этапе сделки. Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит огонь, пока не получит список. Al Arabiya со ссылкой на источники пишет, что движение планирует передать его в ближайшие часы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль держит пальцы на спусковом крючке».