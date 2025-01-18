Главные новости за 18 января. Ростов-на-Дону и область

Подросток в Красном Сулине пострадал от взрыва во дворе дома. Ребенок пытался разобрать промышленный электродетонатор.

За год поголовье коров на Дону сократилось на 6,6 тысячи. Молокозаводы считают это причиной роста цен на продукцию.

В 2024 году дончане на 19% чаще меняли имя и фамилию. С этой целью в ЗАГСы обратились 3,8 тыс. жителей региона.

В Таганроге почти восемь тысяч жителей остались без отопления. Аварию в котельной устранили к 16:00.

В Ростове часть автобусов не вышла на маршруты из-за проверок у перевозчика. Власти вывели на дороги дополнительный транспорт.

Донской минсельхоз потратит 85,5 млн рублей на планы использования земель.Министерство открыло три тендера на агроэкологическое районирование в общей сложности 144 сельских и городских поселений Ростовской области.