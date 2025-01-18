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В Ростове часть автобусов не вышла на маршруты из-за проверок у перевозчика

Этим утром в Суворовском районе Ростова часть автобусов не вышла на маршруты. Как сообщила в своем Telegram-канале министр транспорта региона Алена Беликова, проблема была связана с визитом следователей в ООО «Южная транспортная компания».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Задержаны оказались автобусы №1, 27, 18, 18а, 43 и 81. В течение двух часов ситуацию удалось стабилизировать, на маршруты вывели дополнительный транспорт. По словам чиновницы, в ближайшее время к Суворовскому микрорайону построят дополнительные подъездные дороги, также прорабатывается возможность создания внеуличного транспорта.

На этой неделе по поручению врио губернатора Юрия Слюсаря новый министр транспорта разобралась с другой проблемой — подорожанием проезда на двух маршрутах в Новочеркасске. Перевозчика удалось убедить снизить цену билета до 40 руб.

Дмитрий Ковалевский

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