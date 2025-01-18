В 2024 году дончане на 19% чаще меняли имя и фамилию

В Ростовской области 3,8 тыс. жителей в 2024 году обратились в ЗАГСы для смены имени и фамилии. По данным регионального управления ЗАГС, это на 18,8% больше, чем в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Причины для официальной смены данных могут быть различными: от заключения брака и отказа от фамилии одного из родителей до использования творческого псевдонима или просто нежелания носить прежнее имя. По итогам прошлого года самыми популярными именами для новорожденных на Дону стали София и Александр.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в 2024 году в Ростовской области снизилось количество разводов на 6,1%. Брак решили расторгнуть 18,5 тыс. пар.

Дмитрий Ковалевский