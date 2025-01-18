Подросток в Красном Сулине пострадал от взрыва во дворе дома

В Красном Сулине 15-летний подросток пострадал, попытавшись разобрать промышленный электродетонатор во дворе многоквартирного дома. По информации ГУ МВД по региону, родители оставили ребенка без присмотра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате манипуляций устройство сдетанировало. Подросток получил ссадины, медики оказали ему помощь. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Как под окнами МКД оказался промышленный электрический детонатор, которые обычно применяются для работ в шахтах, — не уточняется.

Накануне стало известно, что в Каменском районе девятилетняя девочка случайно запустила пиротехническое изделие в квартире. От искр загорелся натяжной потолок и начался пожар.

Дмитрий Ковалевский