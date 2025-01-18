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Донской минсельхоз потратит 85,5 млн рублей на планы использования земель

Министерство сельского хозяйства и продовольствия открыло три тендера на агроэкологическое районирование в общей сложности 144 сельских и городских поселений Ростовской области. Как следует из данных портала госзакупок, начальная цена каждого лота составляет 28,5 млн руб.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Победитель аукциона проведет анализ указанных в договоре территорий и определит наиболее рациональный вид использования каждой из них. Помимо прочего, минсельхоз интересует качество почвы и пригодность ее для выращивания основных культур (пшеницы, подсолнечника и т.д.), зоны, подходящие для высадки лесополос. Всю эту информацию исполнитель должен будет отобразить на карте.

Подача заявок открыта до 3 февраля.

Дмитрий Ковалевский

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