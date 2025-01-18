За год поголовье коров на Дону сократилось на 6,6 тысячи

В 2024 году поголовье коров в Ростовской области сократилось на 6,6 тыс. Как следует из данных Ростовстата, к концу 2024 года донские фермеры держали в своих хозяйствах 294 тыс. коров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что рост цен на молочные продукты — по словам производителей — связан в первую очередь с сокращением поголовья дойных коров в Ростовской области. Молокозаводам приходится закупать сырье в соседних регионах. Тем временем, с начала 2024 года сливочное масло на полках донских магазинов выросло в цене более чем на 40%.

Количество свиней на Дону сократилось в сравнении с декабрем 2023 года почти на 7% до 318,2 тыс. голов, овец и коз — на 7,4% до 881,4 тыс.

Дмитрий Ковалевский