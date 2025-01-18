Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о массовом отравлении участников олимпиады по химии в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СК поручил доложить о массовом отравлении детей в казанском центре «Дуслык»

Фото: Информационный центр СК России Глава СК поручил доложить о массовом отравлении детей в казанском центре «Дуслык»

Фото: Информационный центр СК России

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому представить подробный отчет о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

17 января в оздоровительно-образовательном центре «Дуслык» после обеда с признаками отравления были госпитализированы 12 школьников — участников республиканской олимпиады по химии. К вечеру число пострадавших возросло до 30 человек. У десяти детей был выявлен норовирус. Проверка Роспотребнадзора установила в учреждении многочисленные нарушения санитарных норм, включая неправильное мытье посуды и несоблюдение температурного режима хранения продуктов. Деятельность центра приостановлена.

Анар Зейналов