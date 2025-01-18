У 10 госпитализированных участников республиканской олимпиады обнаружен норовирус

У 10 детей, госпитализированных из детского лагеря «Дуслык», выявили норовирус. К 18:00 число пострадавших выросло до 30, в том числе пять случаев выявлены во время медицинского наблюдения. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.

17 января после обеда в столовой оздоровительно-образовательного центра «Дуслык» в Казани 12 детей увезли в инфекционную больницу им. проф. Агафонова с признаками кишечного отравления. Немедленно была начата проверка. В ходе нее специалисты обнаружили многочисленные нарушения санитарных норм: неправильное мытье посуды, несоблюдение дезинфекционного режима, отсутствие контроля за температурой в холодильниках для хранения продуктов. Также выяснилось, что в помещения могли проникать грызуны, а сотрудники пищеблока не проходили ежедневный медосмотр.

«Деятельность Олимпиадного центра приостановлена, дети после осмотра врачей выехали по местам проживания, где за ними организовано медицинское наблюдение», — пояснили в ведомстве.

По факту нарушений составлены протоколы, материалы переданы в суд.

Анар Зейналов