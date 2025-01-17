Мирра Андреева вышла в четвертый круг Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Польши Магдалену Френх в матче третьего круга Australian Open в Мельбурне. Встреча продлилась 1 час 57 минут и завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:2.

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В четвертом круге 17-летняя Мирра Андреева, занимающая 15-е место в рейтинге WTA, встретится с белоруской Ариной Соболенко, которая возглавляет список WTA. На счету российской теннисистки — один титул WTA в одиночном разряде и серебро в парном разряде на Олимпийских играх в Париже.

Мирра Андреева второй из россиянок вышла в четвертый круг Australian Open, ранее туда пробилась Анастасия Павлюченкова. Завтра, 18 января, встречи третьего круга проведут Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина. В мужском одиночном разряде продолжит выступление Карен Хачанов. Накануне из чемпионата выбыл лучший теннисист России Даниил Медведев, проиграв американскому дебютанту Лернеру Тьену.

Подробнее о ситуации — в материале «Жертвы второй сотни».