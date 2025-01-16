«Хамас»: ЦАХАЛ нанес удар по местонахождению заложницы из списка на освобождение

Израиль нанес удар по месту, где находится одна из заложниц, которая должна быть освобождена на первом этапе сделки с «Хамасом». Об этом сообщило военное крыло «Хамаса».

Вчера, 15 января, премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани официально сообщил о достижении соглашения между Израилем и «Хамасом» об освобождении заложников из сектора Газа и прекращении огня в анклаве. По словам катарского премьера, документ должен вступить в силу 19 января.

Позднее власти Израиля заявили, что детали сделки по Газе окончательно не согласованы. Сегодня, 16 января, днем официальный представитель правительства Израиля Давид Менсер сообщил, что в Дохе продолжаются переговоры для достижения соглашения.

Подробнее о сделке между Израилем и «Хамасом» — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая