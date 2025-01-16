Telegraph: Макрон убеждает Стармера согласиться с отправкой военных на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон ведет негласные переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером по поводу возможной отправки военных двух стран на Украину. Об этом написала британская газета The Telegraph. Источники издания утверждают, что господин Стармер пока не принял окончательного решения, в то время как господин Макрон на правах инициатора этой идеи убеждает Лондон согласиться с ней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Toby Melville / Pool / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Toby Melville / Pool / Reuters

«Сэр Кир и господин Макрон обсуждают отправку британских и французских солдат в качестве миротворческих сил после заключения возможной сделки о прекращении конфликта»,— сказано в статье. Подробности переговоров держатся в секрете.

В декабре 2024 года глава евродипломатии Кая Каллас говорила об отправке европейских военных на Украину, но «выбор в любом случае за Киевом». Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, оценивая перспективы урегулирования, допускал, что на определенном этапе для этого могут понадобиться миротворцы из стран Европы. Американская The Washington Post писала, что в ЕС обсуждают возможность отправки военных на Украину в случае прекращения боевых действий, но речь идет не о миротворческих силах под эгидой НАТО.

Подробнее о европейских инициативах — в материале «Ъ» «Запад делает поставку на мир».