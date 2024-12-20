WP: в ЕС считают невозможной отправку миротворцев на Украину под эгидой НАТО

Страны Европы обсуждают возможность отправки военных на Украину в случае прекращения боевых действий, но речь идет не о миротворческих силах под эгидой НАТО, что потребовало бы согласия всего альянса и могло бы вызвать конфликт с Россией. Об этом написала американская газета The Washington Post.

В статье сказано, что такие переговоры пока находятся на ранней стадии, так как прекращение огня в зоне конфликта сейчас представляется маловероятным. Некоторые европейские страны рассматривают возможность отправки своих военных, поскольку хотят предоставить Украине «рычаги влияния» перед возможным началом переговоров с Россией. Кроме того, продолжает WP, в ЕС рассматривают это как один из вариантов гарантий безопасности для Украины до ее вступления в НАТО.

Эксперты, например, член Евросовета по международным отношениям Камиль Гранд, также отметили важность поиска приемлемого варианта для Киева. Господин Гранд отметил, что договоренность о миротворцах в случае прекращения огня будет сигналом «для России, что ей не стоит возобновлять конфликт, а для США — что европейцы готовы рисковать собой».

В декабре глава евродипломатии Кая Каллас допустила отправку европейских военных на Украину, но «выбор в любом случае за Киевом». Министры обороны Италии и ФРГ Гуидо Крозетто и Борис Писториус допустили участие их стран в миротворческой миссии.

Подробнее о европейских инициативах — в материале «Ъ» «Запад делает поставку на мир».