Количество частных инвесторов на Мосбирже выросло на 5,4 млн за 2024 год

Число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже (MOEX: MOEX) по итогам 2024 года выросло на 5,4 млн, до 35,1 млн человек. В общей сложности открыто 64,3 млн счетов, 12 млн из которых открыли в прошедшем году, сообщила торговая площадка.

Сделки заключали 10,2 млн частных инвесторов против 7,6 в 2023 году. Хотя бы одну сделку в месяц в 2024 году заключали 3,9 млн человек, в то время как в 2023 году этот показатель составлял 3 млн человек. Доля физлиц от общего объема торгов акциями на Мосбирже достигла 74%. На срочном рынке их доля составила 62%, на рынке облигаций — 34%.

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В общей сложности частные инвесторы вложили более 1,3 трлн руб. в ценные бумаги в 2024 году, что на 18% выше показателей 2023 года (1,1 трлн руб). Из этой суммы 859,3 млрд руб. вложили в облигации, 570,6 млрд руб. — в БПИФы. Нетто-продажи акций достигли 109,8 млрд руб.

В декабре Мосбиржа сообщала, что совокупный объем торгов на площадке за январь-ноябрь 2024 года достиг максимальной отметки в 1,35 квадриллиона рублей. Объем торгов на рынке акций оценивался в 29 трлн руб, что выше показателей 2023 года на 39%. В то же время 16 декабря индекс Мосбиржи достиг годового минимума, опустившись до 2426 пунктов.

О деятельности Мосбиржи — в материале «Ъ» «Первичное обсуждение акций».