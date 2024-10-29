2 млрд рублей налогов поступило в бюджет Татарстана благодаря усилиям прокуратуры

В Татарстане в результате деятельности рабочих групп по налоговым поступлениям в бюджет удалось собрать более 2 млрд руб. Об этом рассказал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов, отметив важность выполнения налоговых обязательств для экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2 млрд руб. налогов поступило в бюджет Татарстана благодаря усилиям прокуратуры

Фото: Пресс-служба прокуратуры РТ 2 млрд руб. налогов поступило в бюджет Татарстана благодаря усилиям прокуратуры

Фото: Пресс-служба прокуратуры РТ

Работа по повышению собираемости налогов началась после снижения объемов поступлений. В ходе заседаний рабочей группы, которую возглавлял господин Суяргулов, были приглашены представители крупнейших предприятий с задолженностями. Вместе с руководителями налоговых и правоохранительных органов выяснялись причины неуплаты и разрабатывались механизмы погашения задолженности.

Несмотря на достигнутые результаты, прокурор Татарстана отметил, что в республике все еще остаются организации, не выполняющие налоговые обязательства. На данный момент работа продолжается в штатном режиме с привлечением прокуроров на местах. Также был поднят вопрос о недобросовестных предпринимателях, использующих схемы оптимизации, которые могут привести к дальнейшим потерям для бюджета.

По словам господина Суяргулова, Татарстан по-прежнему занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по объему теневых финансовых операций. Прокурор республики подчеркнул, что необходимо в кратчайшие сроки принять меры для устранения этого явления, поскольку каждый недополученный налог наносит удар по региональному бюджету.

Ранее стало известно, что Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело против руководства ООО «Абсолют», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на 36 млн руб.

Анар Зейналов