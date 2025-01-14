В аэропорту Казани были сняты ограничения на прием и отправку авиарейсов после атаки беспилотника. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Казани открыли после атаки БПЛА

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Аэропорт Казани открыли после атаки БПЛА

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

В сообщении Росавиации не уточняется время закрытия аэропорта. Ограничения сняли в 12:05.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении Росавиации.

На время ограничений в аэропорту Казани было задержано 12 авиарейсов. Самолет, следовавший в столицу Татарстана, перенаправили на запасной аэродром в Перми.

14 января в 05:40 в Татарстане объявили опасность атаки беспилотными воздушными судами. Утром в пригороде Казани загорелась газовая цистерна.

В 12:21 МЧС России сообщило об отмене опасности атаки БПЛА.

Диана Соловьёва