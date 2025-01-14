Аэропорт Казани открыли после атаки БПЛА
В аэропорту Казани были сняты ограничения на прием и отправку авиарейсов после атаки беспилотника. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Аэропорт Казани открыли после атаки БПЛА
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
В сообщении Росавиации не уточняется время закрытия аэропорта. Ограничения сняли в 12:05.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении Росавиации.
На время ограничений в аэропорту Казани было задержано 12 авиарейсов. Самолет, следовавший в столицу Татарстана, перенаправили на запасной аэродром в Перми.
14 января в 05:40 в Татарстане объявили опасность атаки беспилотными воздушными судами. Утром в пригороде Казани загорелась газовая цистерна.
В 12:21 МЧС России сообщило об отмене опасности атаки БПЛА.