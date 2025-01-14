МЧС объявило об отмене опасности атаки БПЛА в Татарстане

МЧС России сообщило об отмене опасности атаки беспилотными воздушными судами в Татарстане. Информация об этом появилась в оповещении официального приложения.

Сегодня в Татарстане дважды объявили угрозу атаки беспилотниками. Кроме того, в республике опасность атаки была объявлена второе утро подряд.

В 05:20 под Казанью из-за атаки беспилотным летательным аппаратом загорелась газовая цистерна. На место выехал раис Татарстана Рустам Минниханов. По словам главы республики, экстренные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет.

Кроме того, временно закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска.

Анар Зейналов