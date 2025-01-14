В аэропорту Казани задержано 12 рейсов на фоне введеных ограничений

В международном аэропорту Казани задержаны 12 рейсов на фоне введения временных ограничений. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Международный аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Среди задержанных вылетов рейс SU 1279 авиакомпании «Аэрофлот» в Москву (Шереметьево), который перенесли с 6:50 на 9:50. Рейс FV 6596 авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург задержали на 45 минут — самолёт отправится в 8:30 вместо 7:45. Рейс N4 250 (Nordwind Airlines) в Санкт-Петербург задержан на два часа — вылет перенесли с 8:30 на 10:30. Самая продолжительная задержка у рейса SU 1277 («Аэрофлот») в Москву — его вылет перенесли с 10:50 на 13:50.

Среди прилетов задержан рейс DP 6841 («Победа») из Москвы (Шереметьево), который должен был прибыть в 8:55, но теперь ожидается в 10:15. Рейс SU 1276 («Аэрофлот») из Москвы задержан почти на три часа — с 10:00 на 12:55. Кроме того, рейс N4 1406 (Nordwind Airlines) из Душанбе прибудет с двухчасовым опозданием — в 12:30 вместо запланированных 10:20.

Ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Казани были введены временные ограничения. Аналогичные меры действуют в аэропортах Калуги, Саратова, Тамбова, Пензы и Ульяновска.

Сегодня в 5:20 утра под Казанью из-за атаки беспилотным летательным аппаратом загорелась газовая цистерна. В результате происшествия никто не пострадал. Раис Татарстана Рустам Минниханов выехал на место происшествия.

Анар Зейналов