Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропорту Казани задержано 12 рейсов на фоне введеных ограничений

В международном аэропорту Казани задержаны 12 рейсов на фоне введения временных ограничений. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Международный аэропорт Казани

Международный аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Международный аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Среди задержанных вылетов рейс SU 1279 авиакомпании «Аэрофлот» в Москву (Шереметьево), который перенесли с 6:50 на 9:50. Рейс FV 6596 авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург задержали на 45 минут — самолёт отправится в 8:30 вместо 7:45. Рейс N4 250 (Nordwind Airlines) в Санкт-Петербург задержан на два часа — вылет перенесли с 8:30 на 10:30. Самая продолжительная задержка у рейса SU 1277 («Аэрофлот») в Москву — его вылет перенесли с 10:50 на 13:50.

Среди прилетов задержан рейс DP 6841 («Победа») из Москвы (Шереметьево), который должен был прибыть в 8:55, но теперь ожидается в 10:15. Рейс SU 1276 («Аэрофлот») из Москвы задержан почти на три часа — с 10:00 на 12:55. Кроме того, рейс N4 1406 (Nordwind Airlines) из Душанбе прибудет с двухчасовым опозданием — в 12:30 вместо запланированных 10:20.

Ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Казани были введены временные ограничения. Аналогичные меры действуют в аэропортах Калуги, Саратова, Тамбова, Пензы и Ульяновска.

Сегодня в 5:20 утра под Казанью из-за атаки беспилотным летательным аппаратом загорелась газовая цистерна. В результате происшествия никто не пострадал. Раис Татарстана Рустам Минниханов выехал на место происшествия.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...