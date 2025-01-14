Летевший в Казань самолет перенаправили в аэропорт Перми

Самолет, следовавший в международный аэропорт «Казань», перенаправили на запасной аэродром в Перми. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.

Также один из рейсов был перенаправлен в аэропорт Нижнекамска (Бегишево), однако позже воздушная гавань прекратила прием самолетов — ограничения начали действовать с 08:30 по московскому времени.

«По решению командиров воздушных судов направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Омска и Кемерово перенаправлены на запасные аэродромы в Пермь и Бегишево соответственно», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Росавиация объявила об ограничениях в работе казанского аэропорта, уведомление поступило в 6:26 утра.

Сегодня в 05:20 под Казанью из-за атаки беспилотным летательным аппаратом загорелась газовая цистерна. На место выехал раис Татарстана Рустам Минниханов. По словам главы республики, экстренные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет.

Анар Зейналов